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Haberler Almanya Bundesliga Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Augsburg ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 12:25
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Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg-Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Augsburg-Eintracht Frankfurt maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AUGSBURG-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg: Dahmen, Matsima, Gouweleeuw, Zesiger, Wolf, Giannoulis, Jakic, Onyeka, Claude, Rexhbecaj, Essende

Eintracht Frankfurt: Kaua, Kristensen, Tuta, Koch, Theate, Hojlund, Skhiri, Can Uzun, Knauff, Bahoya, Ekitike

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