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Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Freiburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 13:43 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2025 Pazar 13:46
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Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg - Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Union Berlin maçı 30 Mart Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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