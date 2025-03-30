Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg - Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Union Berlin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Union Berlin maçı 30 Mart Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 3 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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