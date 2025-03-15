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Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 13:56
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Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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