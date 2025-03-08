Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın başından itibaren üstün olan Werder Bremen karşılaşmanın 7. dakikasında Romano Schmid'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bayer Leverkusen ev sahibi olmasına rağmen maç boyunca yeterli bir tepki gösteremedi.

Werder Bremen'in ikinci golü ise maçın sonlarına doğru geldi. 90+4. dakikada Justin Njinmah, Leverkusen savunmasının açıklarını değerlendirerek takımına 2-0'lık galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla Werder Bremen puanını 33'e çıkarttı. Bayer Leverkusen ise 53 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak bu mağlubiyet, ev sahibi takım için şampiyonluk yarışında bir darbe oldu.

Leverkusen, gelecek hafta Stuttgart deplasmanında önemli bir maça çıkacakken Werder Bremen ise evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.