  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Almanya Bundesliga Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga’nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen’e 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 19:36 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 19:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayer Leverkusen 0-2 Werder Bremen (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'e 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın başından itibaren üstün olan Werder Bremen karşılaşmanın 7. dakikasında Romano Schmid'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bayer Leverkusen ev sahibi olmasına rağmen maç boyunca yeterli bir tepki gösteremedi.

Werder Bremen'in ikinci golü ise maçın sonlarına doğru geldi. 90+4. dakikada Justin Njinmah, Leverkusen savunmasının açıklarını değerlendirerek takımına 2-0'lık galibiyeti getiren golü attı.

Bu sonuçla Werder Bremen puanını 33'e çıkarttı. Bayer Leverkusen ise 53 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak bu mağlubiyet, ev sahibi takım için şampiyonluk yarışında bir darbe oldu.

Leverkusen, gelecek hafta Stuttgart deplasmanında önemli bir maça çıkacakken Werder Bremen ise evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
İSPANYA LA LİGA: Barcelona-Osasuna karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Ekrem İmamoğlu’ndan “Ramazan” gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!
G.Saray'dan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Palut: En kötü berabere... Palut: En kötü berabere... 19:13
Beşiktaş'ta G. Antep maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta G. Antep maçı hazırlıkları sürüyor 18:28
F.Bahçe, Altekma deplasmanında kazandı! F.Bahçe, Altekma deplasmanında kazandı! 18:21
Antalya uzatmalarda kazandı! Antalya uzatmalarda kazandı! 18:03
Trabzonspor-Hatayspor maçı detayları Trabzonspor-Hatayspor maçı detayları 17:35
M. City’ye N. Forest şoku! M. City’ye N. Forest şoku! 17:34
Daha Eski
Jakirovic: Her golün averaj anlamında önemi var Jakirovic: Her golün averaj anlamında önemi var 17:28
Atan: Bu şartlarda bu istikrarsız performans... Atan: Bu şartlarda bu istikrarsız performans... 17:26
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! 16:35
Iğdır'da kazanan çıkmadı! Iğdır'da kazanan çıkmadı! 15:56
Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor | CANLI 15:21
Solskjaer Immobile'nin biletini kesti! Solskjaer Immobile'nin biletini kesti! 15:17