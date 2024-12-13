Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Freiburg - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Wolfsburg maçı 13 Aralık Cuma günü saat 22.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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