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Kim Min-Jae'den flaş sözler! "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım"

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, Bayern Münih'te yedek kalmasıyla ilgili, "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım ama sanırım bu durumdan bir şeyler öğrenebilirim." dedi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 15:13
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Kim Min-Jae'den flaş sözler! "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadım"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz yaz 50 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'den Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-Jae, Alman takımında zaman zaman yedek kalmasını değerlendirdi.

Güney Kore yarı finalde Ürdün'e 2-0 yenilerek elendikten sonra Münih'e geri dönen Min-Jae, ilk 11'de iki maça çıksa da bu karşılaşmalarda alınan yenilgiler sonrasında yedeğe çekildi. NTV Spor'da yer alan habere göre Güney Koreli oyuncu ise yedek kalmasıyla ilgili olarak Alman basınından t-online'a verdiği demeçte, "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım ama sanırım bu durumdan bir şeyler öğrenebilirim. Oynamıyor olmam tamamen yoldan çıktığım anlamına gelmiyor. Sahaya çıktığımda her zaman yeteneklerime güveniyorum. Şimdiye kadar çok fazla maç oynadım, ancak Bayern'de çok fazla iyi oyuncu olduğu için bazen oynamayabilirim" diye konuştu.

Eski takımları Napoli, Fenerbahçe ve Beijing Guoan'da tartışmasız ilk 11'de forma giymeye alışık olan Min-Jae, "Bayern'de yedek kalmayla nasıl başa çıkıyorsun" sorusu üzerine ise "Pek mutsuz değilim ve her zamanki gibi sıkı antrenmanlara devam ediyorum" yanıtını verdi.

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