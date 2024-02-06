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Bayern Münih bonservis bedeliyle yönetici transfer etti

Bayern Münih, RB Leipzig'in genel müdürü Max Eberl'i 3.5 + 1 milyon euro ödeyerek yönetim kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 16:17 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 16:23
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Bayern Münih bonservis bedeliyle yönetici transfer etti

Bayern Münih, RB Leipzig'ten ilginç bir transfer gerçekleştirdi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, RB Leipzig'in genel müdürü Max Eberl'i 3.5 milyon euro nakit ödeyerek yönetim kadrosuna dahil etti. 50 yaşındaki Alman futbol adamı Max Eberl, Bayern Münih'in yeni yöneticisi olarak Hasan Salihamidzic'in yerini alacak.

Bayern Münih, çeşitli başarılara bağlı olarak RB Leipzig'e ayrıca 1 milyon euro bonus ödeme sözü verdi.

HÖENESS, YENİ YÖNETİMİ DİZAYN ETTİ

Onursal Başkan Uli Höeness, Oliver Kahn ve Hasan Salihamidzic'i başarısızlıkları nedeniyle görevden almıştı. İlk olarak Christoph Freund, yeni sportif direktör olarak atanmıştı. Freund, Kahn'ın yerine göreve gelirken Salihamidzic'in boşluğunu da Eberl dolduracak.

Yeni şemada, Bayern Münih futbol takımının yönetiminde Başkan Herbert Hainer, CEO Jan-Christian Dreesen, Max Eberl ve Christian Freund olacak.

Uli Höeness, böylece tüm yönetim şemasını tekrardan istediği şekilde yapılandırmış oldu.

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