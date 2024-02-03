Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih 3 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Bayern Münih 3 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 19:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih 3 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'daki karşılaşmayı 3-1 Bavyera ekibi kazandı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı.

Konuk takımın tek golü ise 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 50 yaptı.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Borussia Mönchengladbach ise 21 puanda kaldı.

DİĞER
Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor
Ali Koç'tan transfer sözleri! Bonucci, Krunic ve Çağlar...
Galatasaray'a kadife bilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leverkusen liderliğini sürdürdü!
Köln - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (3 Şubat)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atan açıkladı! Dubois G.Saray'a dönecek mi? Atan açıkladı! Dubois G.Saray'a dönecek mi? 19:09
İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda... İsmail Kartal: Şampiyonluk yolunda... 18:34
Kocaeli evinde Adana'yı devirdi! Kocaeli evinde Adana'yı devirdi! 18:17
G.Antep FK - Kayserispor | CANLI G.Antep FK - Kayserispor | CANLI 18:14
Beşiktaş Emlakjet deplasmanda galip! Beşiktaş Emlakjet deplasmanda galip! 17:49
Antalyaspor - F.Bahçe | CANLI Antalyaspor - F.Bahçe | CANLI 17:29
Daha Eski
Antalyaspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! Antalyaspor - F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 17:19
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? 17:19
Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı ne zaman? Yeşilburun Adaları - Güney Afrika maçı ne zaman? 17:15
Mali - Fildişi Sahili maçı ne zaman? Mali - Fildişi Sahili maçı ne zaman? 17:13
Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık Omerovic: İstediğimiz oyunu oynadık 17:06
Inter - Juventus maçı ne zaman? Inter - Juventus maçı ne zaman? 16:28