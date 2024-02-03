Bayern Münih 3 - 1 Borussia Mönchengladbach (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'daki karşılaşmayı 3-1 Bavyera ekibi kazandı.
Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt attı.
Konuk takımın tek golü ise 35. dakikada Nico Elvedi'den geldi.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 50 yaptı.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Borussia Mönchengladbach ise 21 puanda kaldı.