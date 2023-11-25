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Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Wolfsburg ile Leipzig karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:31
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Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Wolfsburg ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Leipzig maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da TiviBu Spor 3 ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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