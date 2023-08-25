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Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Leipzig ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 13:30
Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Stuttgart maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da beIN SPORTS 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Kampl, Schlager; Forsberg, Olmo; Werner, Openda

Stuttgart

Nubel; Stenzel, Anton, Zagadou, Ito; Millot, Karazor; Silas, Woo-Yeong, Fuhrich; Guirassy

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