Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Leipzig - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Stuttgart maçı 25 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da beIN SPORTS 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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LEIPZIG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Kampl, Schlager; Forsberg, Olmo; Werner, Openda

Stuttgart

Nubel; Stenzel, Anton, Zagadou, Ito; Millot, Karazor; Silas, Woo-Yeong, Fuhrich; Guirassy