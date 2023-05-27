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Leipzig 4-2 Schalke (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Schalke 04, deplasmanda konuk olduğu Leipzig'e 4-2 mağlup oldu. Schalke 04, bu mağlubiyetin ardından lige veda etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 23:22
Leipzig 4-2 Schalke (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son hafta karşılaşmasında Red Bull Leipzig ile Schalke 04 kozlarını paylaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-2 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Konrad Laimer, Christopher Nkunku (2) ve Yussuf Poulsen'den geldi. Schalke'nin gollerini ise Marcin Kaminski ve Willi Orban (k.k) kaydetti.

Bu sonucun ardından Leipzig sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım elde etti. Schalke ise 31 puanla 17. sırada tamamlayarak bir alt lige düştü.

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