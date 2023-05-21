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Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 11:30
Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Borussia Dortmund maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg
Koubek; Bauer, Gouweleeuw, Uduokhai; Caligiuri, Dorsch, Rexhbecaj, Pedersen; Berisha, Beljo, Demirovic

Borussia Dortmund
Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Bellingham, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Haller

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