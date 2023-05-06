Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 08:13
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hoffenheim ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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HOFFENHEIM - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim
Baumann; Kabak, Brooks, Akpoguma; Kaderabek, Kramaric, Geiger, Baumgartner, Tasende; Bebou, Dabour

Eintracht Frankfurt
Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Dina Ebimbe, Rode, Sow, Lenz; Kamada, Gotze; Kolo Muani

ASpor CANLI YAYIN

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