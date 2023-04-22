Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçı 22 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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BORUSSIA DORTMUND - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund

Kobel; Ryerson, Sule, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Brandt; Malen, Haller, Adeyemi

Eintracht Frankfurt

Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Lenz; Kamada, Gotze; Kolo Muani