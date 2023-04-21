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Augsburg 1-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta karşılaşmasında Augsburg sahasında Stuttgart'ı ağırladı. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 23:49
Augsburg 1-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Augsburgs ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Augsburg'un golünü 8. dakikada Dion Beljo kaydederken; Stuttgart ise bu gole 78. dakikada Wataru Endo ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Augsburg iki maç sonra puan kazandı ve 30 puana yükseldi. 3 maçtır yenilmeyen Stuttgart ise 25 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maçında Augsburg deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Stuttgart ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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