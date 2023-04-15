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Stuttgart 3-3 B.Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Stuttgart ile B.Dortmund karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve B.Dortmund şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 18:32
Stuttgart 3-3 B.Dortmund (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Stuttgart ile B.Dortmund karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Stuttgart'ın gollerini 77. dakikada T.Coulibaly, 84. dakikada J.Vagnoman ve 90+7'de S.Wamangituka atarken;

B.Dortmund'un gollerini ise 26. dakikada S.Haller, 33. dakikada D.Malen ve 90+2'de G.Reyna kaydetti.

Stuttgart'ta K.Mavropanos 40. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Stuttgart 24 puanla 16. sırada yer alırken, B.Dortmund ise 59 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

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