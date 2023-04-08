Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da TiviBu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapie; Diaby, Wirtz; Azmoun

Eintracht Frankfurt

Trapp; Jakic, Tuta, Ndicka; Buta, Rode, Sow, Max; Kamada, Gotze; Kolo Muani