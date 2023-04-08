Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 27. haftada Augsburg ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 11:00
Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Köln maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg
Gikiewicz; Gumny, Bauer, Renato Veiga, Iago; Maier, Engels, Rexhbecaj, Vargas; Berisha, Cardona

Köln
Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Shkiri, Martel, Kainz, Huseinbasic, Maina; Selke

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