Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Köln maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

AUGSBURG - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Gumny, Bauer, Renato Veiga, Iago; Maier, Engels, Rexhbecaj, Vargas; Berisha, Cardona

Köln

Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Shkiri, Martel, Kainz, Huseinbasic, Maina; Selke