Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Bayer Leverkusen ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Palacios, Demirbay, Bakker; Diaby, Hlozek, Hudson-Odoi

Stuttgart

Muller; Anton, Ito, Zagadou, Sosa; Ahamada, Karazor, Egloff; Silas, Guirassy, Tomas