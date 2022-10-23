Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ederken Bochum ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:00
Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ederken Bochum - Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE BOCHUM - UNION BERLIN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bochum: Riemann, Gamboa, Ordets, Heintz, Soares, Losilla, Stoger, Zoller, Forster, Holtmann, Hofmann

Union Berlin: Ronnow, Jaeckel, Knoche, Leite, Ryerson, Haraguchi, Khedira, Haberer, Giesselmann, Becker, Jordan

BOCHUM - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Union Berlin maçı 23 Ekim Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

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