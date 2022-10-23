Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ederken Bochum - Union Berlin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Bochum - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE BOCHUM - UNION BERLIN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bochum: Riemann, Gamboa, Ordets, Heintz, Soares, Losilla, Stoger, Zoller, Forster, Holtmann, Hofmann

Union Berlin: Ronnow, Jaeckel, Knoche, Leite, Ryerson, Haraguchi, Khedira, Haberer, Giesselmann, Becker, Jordan

BOCHUM - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Union Berlin maçı 23 Ekim Pazar günü saat 16:30'da beIN SPORTS 4 ve tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.