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Augsburg RB Leipzig: 3-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Oynanan mücadele 3-3 berabere biterken konuk ekip Leipzig çok önemli bir geri dönüşe imza attı. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 18:37 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 18:46
Augsburg RB Leipzig: 3-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecanı yüksek bir karşılaşma oynandı. Augsburg'un, RB Leipzig'i konuk ettiği mücadelede puanlar paylaşıldı.

Ev sahibi Augsburg takımında Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Berisha 34. dakikada takımnını 1-0 öne geçirdi. Ardından ev sahibi takımda Demirovic 51. dakikada sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Maçta Vargas 64. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Mücadelede Augsburg takımından önceden sarı kartı bulunan Iago 66. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı.

Maçın 72. dakikasından itibaren müthiş bir geri dönüş yaşandı. Leipzig takımında A. Silva 72. dakikada kaydettiği golle durumu 3-1'e getirdi.

89. dakikada ise C.Nkunku attığı golle farkı 1'e indirdi.

Maça damga vuran gol ise Leipzig takımında Novoa'dan geldi ve skor 3-3 oldu. Maç bu skorla biterken iki taraf sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Augsburg puanını 14'e çıkartırken Red Bull Leipzig 16 puana yükseldi.

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