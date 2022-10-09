Haberler Almanya Bundesliga Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında heyecan devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Monchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:00
Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Borussia Mönchengladbach - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Köln maçı 9 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - KOLN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Kone, Weigl, Kramer; Hofmann, Thuram, Stindl

Köln

Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers; Hector; Skhiri, Ljubicic; Maina, Duda, Kainz; Tigges

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