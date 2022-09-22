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Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'a kanser teşhisi konuldu

Almanua Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'tan kötü haber geldi. Jean-Paul Boetius'a kanser teşhisi konuldu ve bir süre futbola ara vereceği ifade edildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:58
Hertha Berlinli Jean-Paul Boetius'a kanser teşhisi konuldu

Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen Jean-Paul Boetius'tan üzücü bir haber geldi. Hollandalı orta saha oyuncusunun testisinde tümör tespit edildiği açıklandı.

BOETIUS'UN SAĞLIK DURUMU İÇİN AÇIKLAMA

Berlin ekibinden yapılan açıklamada, "Jean-Paul Boetius şimdilik bir mola vermek zorunda. Çarşamba günü yapılan ürolojik muayenede testisinde cerrahi olarak çıkarılması gereken bir tümör teşhis edildi. Yeni bulgular olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Tüm desteğimiz seninle Djanga" ifadelerine yer verildi.

HALLER, TESTİS KANSERİ TANISI ALMIŞTI

Bilindiği üzere yakın zamanda Borussia Dortmund'un Ajax'tan transfer ettiği Sebastian Haller, testis kanseri tanısı almıştı. Yıldız golcü, sağlığına kavuşup yeşil sahalara dönmeyi istediğini ifade etmişti.

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