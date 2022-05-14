Stuttgart Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Stuttgart-Köln maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 30 puanla 16. sırada yer alan Stuttgart sahasında, 52 puanlı Köln'ü ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉STUTTGART-KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Stuttgart'ın sahasında Köln'ü ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌STUTTGART-KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Fuhrich, Endo, Karazor, Sosa; Marmoush, Tomas; Kalajdzic
Köln: Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers, Hector; Özcan; Skhiri, Kainz; Ljubicic; Uth, Modeste