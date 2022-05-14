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Stuttgart Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Stuttgart sahasında Köln'ü konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 30, konuk ekibin ise 52 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Stuttgart-Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30
Stuttgart Köln maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Stuttgart-Köln maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 30 puanla 16. sırada yer alan Stuttgart sahasında, 52 puanlı Köln'ü ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉STUTTGART-KÖLN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart'ın sahasında Köln'ü ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌STUTTGART-KÖLN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Fuhrich, Endo, Karazor, Sosa; Marmoush, Tomas; Kalajdzic

Köln: Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers, Hector; Özcan; Skhiri, Kainz; Ljubicic; Uth, Modeste

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