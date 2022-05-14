Haberler Almanya Bundesliga Mainz Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Mainz Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Mainz sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 45, konuk ekibin ise 41 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Mainz-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:30
Mainz Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Mainz-Eintracht Frankfurt maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 45 puanla 9. sırada yer alan Mainz 05 sahasında, 41 puanlı Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...

👉MAINZ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz'in sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌MAINZ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Mainz: Dahmen; St Juste, Bell, Niakhate; Brosinski, Martins, Stach, Kohr, Martin; Burkardt, Onisiwo

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Ilsanker; Da Costa, Hrustic, Barkok, Lenz; Hauge, Lammers; Paciencia

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