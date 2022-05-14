Mainz Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Mainz-Eintracht Frankfurt maçını takip etmek için tıklayın!
Almanya Bundesliga'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. 45 puanla 9. sırada yer alan Mainz 05 sahasında, 41 puanlı Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Futbolseverler maçın yayın bilgilerini aratıyor. İşte merak edilenler...
👉MAINZ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mainz'in sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
📌MAINZ-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Mainz: Dahmen; St Juste, Bell, Niakhate; Brosinski, Martins, Stach, Kohr, Martin; Burkardt, Onisiwo
Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hasebe, Ilsanker; Da Costa, Hrustic, Barkok, Lenz; Hauge, Lammers; Paciencia