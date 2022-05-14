Arminia Bielefeld Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

📺CANLI SKOR - Arminia Bielefeld-Leipzig maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Arminia Bielefeld sahasında Leipzig'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi ev sahibi takımın 27, konuk ekibin ise 57 puanı bulunuyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Arminia Bielefeld-Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtı...



👉ARMINIA BIELEFELD-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arminia Bielefeld'in sahasında Leipzig'i ağırlayacağı maç bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

📌ARMINIA BIELEFELD-LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arminia Bielefeld: Stefan Ortega; Guilherme Ramos, Nathan de Medina, Joakim Nilsson, Barrett Laursen; Alessandro Schöpf, Manuel Prietl; Masaya Okugawa, Gonzalo Castro, Florian Krüger; Patrick Wimmer

Leipzig: Peter Gulacsi; Josko Gvardiol, Willi Orban, Lukas Klostermann; Benjamin Henrichs, Konrad Laimer, Kevin Kampl; Angeliño, Christopher Nkunku, Dani Olmo, Yussuf Poulsen