Augsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bundesliga'da heyecan sürüyor. 30. hafta karşılaşmasında Augsburg ile Hertha Berlin mücadele edecek.
Mücadele öncesi Augsburg, topladığı 32 puanla 14. sırada bulunuyor. 26 puan toplayan Hertha Berlin ise 17. sırada yer alıyor.
AUGSBURG - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bundesliga'nın 30. haftasında oynanacak Augsburg - Hertha Berlin maçı 16 Nisan Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN CONNECT ve Tivibu Spor 5'ten canlı yayınlanacak.
AUGSBURG - HERTHA BERLIN MUHTEMEL 11'LER
Augsburg: Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago; Hahn, Maier, Dorsch, Vargas; Gregoritsch, Niederlechner
Hertha Berlin: Lotka; Pekarik, Boyata, Kempf, Mittelstadt; Tousart, Ascacibar; Richter, Darida, Serdar; Belfodil
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