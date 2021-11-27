Erling Haaland takımdan ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, transferin gözdesi olmaya devam ediyor.

Borussia Dortmund ile gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine giren yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde; Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Haaland'ın takımdan ayrılma kararı verdiği iddia edildi.

Haberde, Haaland'ın 2022 yazında Almanya'dan ayrılacağı yazıldı.

REAL MADRİD DEVREDE

ngiliz kulüplerinin de yıldız oyuncu için temasta bulunmasına karşın, eflatun beyazlıların bu yarışta bir adım önde olduğu iddia edildi.

Haaland'ın, Premier Lig'de forma giymeye sıcak baksa da Real Madrid'in ilgisinden de memnun olduğu ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncunun kontratında, 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.