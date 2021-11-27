Haberler Almanya Bundesliga Erling Haaland takımdan ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

Erling Haaland takımdan ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland geleceği ile ilgili kararını verdi. Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Norveçli futbolcu takımdan ayrılmaya karar verdi. Yıldız futbolcu gelecek yıl takımdan ayrılacak. (fotomac.com.tr - Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 18:51
Erling Haaland takımdan ayrılma kararı aldı! Yeni adresi...

Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, transferin gözdesi olmaya devam ediyor.

Borussia Dortmund ile gösterdiği performansla birçok kulübün transfer listesine giren yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol basınında yer alan haberde; Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından Haaland'ın takımdan ayrılma kararı verdiği iddia edildi.

Haberde, Haaland'ın 2022 yazında Almanya'dan ayrılacağı yazıldı.

REAL MADRİD DEVREDE

ngiliz kulüplerinin de yıldız oyuncu için temasta bulunmasına karşın, eflatun beyazlıların bu yarışta bir adım önde olduğu iddia edildi.

Haaland'ın, Premier Lig'de forma giymeye sıcak baksa da Real Madrid'in ilgisinden de memnun olduğu ifade edildi.

21 yaşındaki oyuncunun kontratında, 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

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