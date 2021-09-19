Haberler Almanya Bundesliga Stuttgart Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Stuttgart Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor... Ligin 5. haftasında Stuttgart, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 4 puanla 12. sırada, konuk ekip ise 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Stuttgart-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:43
Stuttgart Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Stuttgart sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın 4, konuk ekibin ise 7 puanı bulunuyor.

STUTTGART-LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart'ın sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edeceği maç bugün TSİ 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

STUTTGART-LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Stuttgart: Muller; Kempf, Karazor, Mavropanos; Mangala, Klement, Endo, Massimo, Sosa; Klimowicz; Marmoush

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Kossounou, Bakker; Palacios, Aranguiz; Diaby, Wirtz, Paulinho; Schick

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