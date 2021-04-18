Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Dortmund'a galibiyeti getiren golleri , (2) ve kaydetti. Werder Bremen'şn tek golü 'dan geldi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 19:15
Borussia Dortmund Werder Bremen 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'ta oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Dortmund, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadeleye iyi başlayan Werder Bremen, 14. dakikada 'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 29. dakikasında ile 1-1'lik eşitliği sağlayan B. Dortmund, 34. (penaltıdan) ve 38. dakikalarda ile üst üste bulduğu iki golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Borussia Dortmund, 87. dakikada 'in topu filelere göndermesiyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 49'a çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, 4. sıradaki 'un 4 puan gerisinde yer alarak gelecek sezon 'ne katılma umudunu korudu. Werder Bremen ise maç fazlasıyla 30 puanla 13. sırada bulunuyor.

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