Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Kaan ile Kenan'dan transfer kararı! G.Saray ve F.Bahçe...

ile 'dan kararı! ve ...

Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

'da bu sezon küme düşen 'ta forma giyen milli futbolcularımız ile 'ın ismi ve 'yle anılıyordu. Peki Kaan ve Kenan, Düsseldorf'tan ayrılacak mı? İşte detaylar..

'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan , sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

Düsseldorf'ta, devleri ile 'nin transferde gözde isimleri ve 'ın geleceği ise merak konusu oldu.

"KÜME DÜŞERSE ELDE TUTAMAYACAKLAR"

Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Milli yıldızlar Bundesliga 2'de oynamak istemediği için gelecek tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

KAAN AYHAN İÇİN 7 MİLYON EURO

Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Kaan Ayhan için Alman ekibi yaklaşık 7 milyon euro civarı bir bonservis bekliyor. Bu sezon 33 maçta 2 gol 3 asist üreten Kaan'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

KENAN KARAMAN'A BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR

Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden Kenan Karaman'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.

  1. 28.06.2020
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