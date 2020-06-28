Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Almanya Bundesliga'da bu sezon küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcularımız Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın ismi Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu. Peki Kaan ve Kenan, Düsseldorf'tan ayrılacak mı? İşte detaylar..
Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Union Berlin'e konuk olan Fortuna Düsseldorf, sahadan 3-0 mağlup ayrılmasıyla birlikte ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.
Düsseldorf'ta, Süper Lig devleri Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferde gözde isimleri Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın geleceği ise merak konusu oldu.
"KÜME DÜŞERSE ELDE TUTAMAYACAKLAR"
Alman Kicker dergisi daha önce duyurduğu haberde Fortuna'nın küme düşmesi halinde Kaan ve Kenan dahil birçok futbolcunun takımda tutulamayacağını yazmıştı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Ajansspor'un haberine göre; Milli yıldızlar Bundesliga 2'de oynamak istemediği için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.
KAAN AYHAN İÇİN 7 MİLYON EURO
Stoper ve sağ bek pozisyonlarında görev alabilen Kaan Ayhan için Alman ekibi yaklaşık 7 milyon euro civarı bir bonservis bekliyor. Bu sezon 33 maçta 2 gol 3 asist üreten Kaan'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
KENAN KARAMAN'A BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLER VAR
Hücum bölgesinde yer alan ve bu sezon takımı adına 20 maçta 6 gol 1 asist kaydeden Kenan Karaman'ın ise Bundesliga'dan da talipleri olduğu iddia ediliyor. Karaman'ın sözleşmesi ise 2021'de sona eriyor.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'dan transfer kararı! Galatasaray ve Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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