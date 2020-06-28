Galatasaray milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya...
Önümüzdeki sezon daha yerli bir takım oluşturmak adına transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de top koşturan milli yıldız Umut Meraş ile ilgileniyor.
Gelecek sezon adına planlamalara erkenden başlayan ve yabancı kısıtlaması ihtimaline karşın transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre; Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Cimbom, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.
Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de top koşturan Umut Meraş, bu sezon 22 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.
Meraş, 5 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 1 Dostluk maçı olmak üzere 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 15:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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