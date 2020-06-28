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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Galatasaray milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya...

milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya...

Galatasaray milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya...

Önümüzdeki sezon daha yerli bir takım oluşturmak adına çalışmalarına başlayan , Fransa 2 ekiplerinden 'de top koşturan milli yıldız Umut Meraş ile ilgileniyor.

Gelecek sezon adına planlamalara erkenden başlayan ve yabancı kısıtlaması ihtimaline karşın transferde yerli oyunculara yönelen , bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Cimbom, gözünü Fransız kulübü La 'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

2 ekiplerinden 'de top koşturan Umut Meraş, bu sezon 22 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.

Meraş, 5 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 1 Dostluk maçı olmak üzere 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 15:49
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