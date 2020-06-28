Galatasaray milli yıldıza kancayı taktı! Bedelsiz veya...

Gelecek sezon adına planlamalara erkenden başlayan ve yabancı kısıtlaması ihtimaline karşın transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre; Kadrosunda alternatif bir sol bek isteyen Cimbom, gözünü Fransız kulübü La Havre'de oynayan Umut Meraş'a çevirdi. Sarı-kırmızılı kurmaylar Umut'u bedelsiz olarak ya da sembolik bir ücretle kiralamak istiyor.

Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'de top koşturan Umut Meraş, bu sezon 22 karşılaşmada 1 asistlik performans sergiledi.

Meraş, 5 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ve 1 Dostluk maçı olmak üzere 6 kez milli formayı sırtına geçirdi.