Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...

Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçında kalecisi Muslera'nın sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, yeni sezon öncesi arayışlarını sürdürüyor. Portekiz basını, sarı-kırmızılı takımın hedefindeki sürpriz ismi duyurdu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Haziran 2020 Pazar 12:47
Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...

Çaykur Rizespor maçında Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray, arayışlara başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...

Sarı-kırmızılı yöneticiler, 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli file bekçisinin yerini doldurmak için acele etmiyor.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...

Sezon sonuna kadar Okan Kocuk ile yola devam edecek olan Galatasaray'da, yeni sezon için de birkaç isim öne çıkıyor. Son iddia Portekiz'den geldi...

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Sporting'in yedek kalecisi Brezilyalı Renan'la yakından ilgileniyor.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...

Sarı-kırmızılı takımın, 30 yaşındaki deneyimli eldiven için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı bile öne sürüldü.

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