Galatasaray'ın teklifini duyurdular! 2.5 milyon Euro...
Süper Lig'de oynanan Çaykur Rizespor maçında kalecisi Muslera'nın sakatlığı ile sarsılan Galatasaray, yeni sezon öncesi arayışlarını sürdürüyor. Portekiz basını, sarı-kırmızılı takımın hedefindeki sürpriz ismi duyurdu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Haziran 2020 Pazar 12:47
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Çaykur Rizespor maçında Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük bir şok yaşayan Galatasaray, arayışlara başlamıştı.
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Sarı-kırmızılı yöneticiler, 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli file bekçisinin yerini doldurmak için acele etmiyor.
Sezon sonuna kadar Okan Kocuk ile yola devam edecek olan Galatasaray'da, yeni sezon için de birkaç isim öne çıkıyor. Son iddia Portekiz'den geldi...
Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Sporting'in yedek kalecisi Brezilyalı Renan'la yakından ilgileniyor.
Sarı-kırmızılı takımın, 30 yaşındaki deneyimli eldiven için 2.5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı bile öne sürüldü.