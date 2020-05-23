Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kaldığı yerden devam eden 'da bu hafta da birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Borussia Mönchengladbach- mücadelesinde tribünde 13 bin karton taraftarın yer alması bekleniyor. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekip topladığı 52 puanla 3. sırada yer alırken, konuk takım ise 50 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım için büyük önem arz eden bu müsabakada iki takımın da mutlak 3 puana ihtiyacı var. Peki, Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçının muhtemel 11'leri neler? İşte ayrıntılar...

Dünyayı sarsan corona virüsü nedeniyle durdurulduktan sonra geçtiğimiz hafta yeniden başlamasına karar verilen 'da 27. hafta maçları oynanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından olan Mönchengladbach- mücadelesinin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. İki takımın da ligde puanları ve sıralamaları birbirine çok yakın. Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli olan bu maçı kimin kazanacağı ise merak konusu oldu.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'da oynanacak Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı TSİ 16.30'da başlayacak ve zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MÖNCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach:Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Strobl, Neuhaus, Herrmann, Embolo, Thuram, Plea

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz

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  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 12:10
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