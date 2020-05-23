Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kaldığı yerden devam eden Almanya Bundesliga'da bu hafta da birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Günün öne çıkan karşılaşmalarından olan Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen mücadelesinde tribünde 13 bin karton taraftarın yer alması bekleniyor. Zorlu maç öncesi ev sahibi ekip topladığı 52 puanla 3. sırada yer alırken, konuk takım ise 50 puanla 5. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım için büyük önem arz eden bu müsabakada iki takımın da mutlak 3 puana ihtiyacı var. Peki, Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçının muhtemel 11'leri neler? İşte ayrıntılar...
Dünyayı sarsan corona virüsü nedeniyle durdurulduktan sonra geçtiğimiz hafta yeniden başlamasına karar verilen Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları oynanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından olan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen mücadelesinin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. İki takımın da ligde puanları ve sıralamaları birbirine çok yakın. Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli olan bu maçı kimin kazanacağı ise merak konusu oldu.
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya Bundesliga'da oynanacak Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı TSİ 16.30'da başlayacak ve zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
MÖNCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Borussia Mönchengladbach:Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Strobl, Neuhaus, Herrmann, Embolo, Thuram, Plea
Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz
- 23.05.2020
- Güncelleme: 23.05.2020 12:10
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Toplam 1
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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