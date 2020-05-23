Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünyayı sarsan corona virüsü nedeniyle durdurulduktan sonra geçtiğimiz hafta yeniden başlamasına karar verilen Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları oynanıyor. Günün önemli karşılaşmalarından olan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen mücadelesinin yüksek tempoda geçmesi bekleniyor. İki takımın da ligde puanları ve sıralamaları birbirine çok yakın. Avrupa kupalarına katılım yolunda önemli olan bu maçı kimin kazanacağı ise merak konusu oldu.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'da oynanacak Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen maçı TSİ 16.30'da başlayacak ve zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MÖNCHENGLADBACH-BAYER LEVERKUSEN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach:Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Strobl, Neuhaus, Herrmann, Embolo, Thuram, Plea

Bayer Leverkusen: Hradecky, Weiser, S Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Aranguiz, Kerem Demirbay, Bellarabi, Amiri, Diaby, Havertz