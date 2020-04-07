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07 Nisan 2020, Salı
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ile sözleşme uzattı!

Bayern Münih Thomas Müller ile sözleşme uzattı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden , tecrübeli oyuncusu 'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

, altyapısından yetişen ve Almanya futbolunun önemli isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcusu 'in sözleşmesini uzattı.

30 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar takımda kalacağı açıklandı.

Piyasa değeri 32 milyon Euro olan 30 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında A Takım'ına yükseldiği Bavyera ekibinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.

Almanya Milli Takım'ında 100 maça çıkan ve 38 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun kariyerinde 1 de Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 12:43
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