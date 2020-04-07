Bayern Münih Thomas Müller ile sözleşme uzattı!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, tecrübeli oyuncusu Thomas Müller'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Bayern Münih, altyapısından yetişen ve Almanya futbolunun önemli isimleri arasında yer alan tecrübeli futbolcusu Thomas Müller'in sözleşmesini uzattı.
30 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar takımda kalacağı açıklandı.
Piyasa değeri 32 milyon Euro olan 30 yaşındaki oyuncu, 2009 yılında A Takım'ına yükseldiği Bavyera ekibinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 5 Almanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu kazandı.
Almanya Milli Takım'ında 100 maça çıkan ve 38 gol kaydeden tecrübeli futbolcunun kariyerinde 1 de Dünya Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 12:43
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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