Alanyaspor'dan transferde Omar Ben Ali ile hamlesi!

Corendon Alanyaspor, Tunus Ligi takımlarından CS Sfaxien'da forma giyen 21 yaşındaki Tunuslu forvet Omar Ben Ali ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyapor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde, yılın ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Omar Ben Ali'nin Tunus 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın oyuncusu olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımız gittiler, bu oyuncuyu izlediler. Profesyonel ekibime de teşekkür ediyorum. Transfer çalışmalarını güzel yönettiler." dedi.

Omar Ben Ali'nin hedefleri olan bir futbolcu olduğunu ve Alanyaspor'un da böyle futbolculara ihtiyaç duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Transfer yaparken gelecek vadeden ve daha büyük takımları hedefleyen oyuncuları seçiyoruz. Omar da bunlardan biri. Ona güveniyoruz, inanıyoruz. Artık Alanyaspor için ter dökecek. Yılın ilk transferi olan Omar Ben Ali'ye Alanyaspor ailesine hoş geldin diyorum. Ondan beklentimiz yüksek. İnşallah çok faydalı işler yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Alanyaspor'un bu sezon izleyeceği transfer politikasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, bu sezon fazla transfer yapmayı düşünmediklerini ifade etti.

Teknik heyetle ve transfer komitesiyle değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, bir veya iki transferlerinin daha olabileceğini belirtti.

Tunuslu forvet Omar Ben Ali ise sıcak karşılamadan dolayı Başkan Çavuşoğlu ve yönetimine teşekkür ederek, "Alanyaspor'da olmak büyük bir gurur. Bu kulüp için her gün savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bugün benim için yeni bir tecrübe, yeni bir macera başlıyor. Bundan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Omar Ben Ali, kendisini 4 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Tunuslu golcü, geçtiğimiz sezon Tunus Ligi'nde CS Sfaxien formasıyla çıktığı 23 maçta 11 gollük katkı sağladı.