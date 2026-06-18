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Haberler Alanyaspor Alanyaspor'da Efecan Karaca dönemi sona erdi!

Alanyaspor'da Efecan Karaca dönemi sona erdi!

Son dakika haberleri... Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da forma giyen 36 yaşındaki Efecan Karaca, 13 yılın ardından Akdeniz temsilcisinden ayrıldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 15:46
Alanyaspor'da Efecan Karaca dönemi sona erdi!

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 13 yıldır formasını giydiği Akdeniz ekibinden ayrıldığını duyurdu. Efecan Karaca, Alanyaspor forması altında çıktığı 434 maçta 38 gol attı ve 67 asist yaptı.

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