Alanyaspor'da Efecan Karaca dönemi sona erdi!

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 13 yıldır formasını giydiği Akdeniz ekibinden ayrıldığını duyurdu. Efecan Karaca, Alanyaspor forması altında çıktığı 434 maçta 38 gol attı ve 67 asist yaptı.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER BÜYÜK KAPTAN! 🧡💚2. Lig'den Süper Lig'e uzanan, her anı emek, sadakat ve büyük bir aşkla örülmüş, 13 yıllık eşsiz bir hikâye…Formamızı ilk giydiği günden bugüne, sahada sadece yeteneğini değil, kalbini de ortaya koyan; armamızı her zaman en yukarıda… pic.twitter.com/bL1NmUvZ6V