Pereira’nın 3 puan planı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Samsun bölgesinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Alanyaspor'da sakatlıkları bulunan Ümit Akdağ, Janvier, Viana ve Buluthan Bulut Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek. Antrenmanlarda pas ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptıran Alanyaspor Teknik Direktör Joao Pereira, "Kayserispor'un bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın. Zor maç olacak. Rakibimizden daha fazla oyunu kontrol etmeliyiz. Çok pozisyona girip kazanmak istiyoruz" dedi.
