Ziraat Türkiye Kupası
Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'a karşı tarihi farkı kaçırdık!

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'a karşı tarihi farkı kaçırdık!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadelenin ardından Galatasaray'a karşı tarihi bir farkı kaçırdıklarını söyledi. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 22:58
Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'a karşı tarihi farkı kaçırdık!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 galip ayrılarak 7'de 7 yaptı. Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Tarihi bir farkla Galatasaray'ı uğurlayabilirdik. Galatasaray yönetimi de aynı düşüncede. Futbolun adaleti olsa maç 5-1, 6-1 biterdi ama futbolun adaleti, şansı da önemli. 23 tane isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane isabetli şut atmış. Uzatma dakikalarında bile 3 tane %100 gol pozisyonunu kaçırdık. Teknik heyetimi ve futbolcularımı canı gönülden kutluyorum. Ortaya çok güzel bir futbol koydular ama Galatasaray 1-0 yendi tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

