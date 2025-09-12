CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Alanyaspor Alanyaspor 3 yıldızı kadrosuna kattı

Alanyaspor 3 yıldızı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Demokratik Kongolu forvet Elia Meschack, Brezilyalı sağ kanat Ruan Duarte ve Beninli santrfor Steve Mounie’yi kadrosuna kattı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 13:02 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 15:05
Alanyaspor 3 yıldızı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transferin son gününde 3 ismi kadrosuna kattı. Yeni transferler için Alanyaspor Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeni transferler katıldı. Young Boys takımından 28 yaşındaki Elia Meschack 3 yıllık, Portimonense'den 20 yaşındaki Ruan Duarte de 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Augsburg'dan Beninli milli santrfor 30 yaşındaki Steve Mounie ise sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı.

Kadroyu 3 önemli isimle takviye ettiklerine dikkat çeken Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bilindiği gibi transferin son günlerinde transfer komitesi ekibimizin yapmış olduğu yoğun çalışmalarla bugün 3 önemli transferimiz var. Aldığımız 3 oyuncu da gerçekten çok önemli oyuncular. Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular. Biri santrfor oynuyor. Her şeyden önce tercihleri Alanyaspor yönünde olduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki yönetim olarak da transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yaptık, transfer komitemiz de sağ olsunlar onlar da çok iyi çalışmalar yaptılar. Gördüğünüz tabloda 3 oyuncumuz için bugün töreni yapıyoruz. Oyuncularımıza ve kulübümüze hayırlı olsun. Oyuncuların Alanyaspor'a çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Takip ettiğimiz oyuncular var. Kolay transfer olamayan oyuncular diyelim ama hep beraber hem futbolcularımızın menajerlerinin gayretleri, bizim transfer komitesinin gayretleri ile bugün güzel bir tablo ortada. Hem camiamıza hem futbolcularımıza hayırlı olsun, kazasız belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Ailemize hoş geldiniz. Yeni ailemizin yeni fertleri hoş geldiniz" dedi.

STEVE MOUNİE: BİRÇOK GOL ATACAĞIM

Yeni transferlerden Steve Mounie, "Burada olduğum için çok mutluyum aynı zamanda heyecanlıyım da. Alanyaspor'da iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Takıma katkıda bulunacağımı, birçok gol atacağımı düşünüyorum. Alanyaspor'da olmayı tercih ettim. Çünkü Alanyaspor Türkiye liginde her zaman iyi yerlerde olan bir takım ve iyi yerlerde olabilen bir takım olduğu için burayı seçtim. Umarım çok güzel bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.

ELIA MESCHACK: ALANYASPOR BÜYÜK BİR KULÜP

İyi işler yapacaklarını belirten Elia Meschack, "Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşımla beraber buraya geldim. Eminim iyi işler başaracağız. Çünkü Alanyaspor'un büyük bir takım olduğunun farkındayım. Türkiye'de iyi işler yaptığını biliyorum. Hep beraber umarım bu sene sezonu iyi bir yerde bitireceğiz" şeklinde konuştu.

RUAN DUARTE: HER ZAMAN AKLIMDA ALANYASPOR VARDI

Alanyaspor'un teklifinin ardından başka bir kulübe transfer olmayı düşünmediğini belirten Ruan Duarte, "Ben de burada olduğum için şu an çok mutluyum. İlk teklif geldiğinde bana çok heyecanlanmıştım ve mutlu hissetmiştim. Evet belki biraz uzamış olabilir bu transfer süreci ama teklif geldiğinden itibaren hiçbir zaman başka kulübü düşünmedim. Her zaman sadece aklımda Alanyaspor vardı. Sonuç olarak da buradayım ve çok mutluyum" diye konuştu.

