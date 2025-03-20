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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Corendon Alanyaspor'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 13:19
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Corendon Alanyaspor'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Akdeniz ekibi son olarak Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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