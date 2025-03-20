Corendon Alanyaspor'da Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Akdeniz ekibi son olarak Teknik Direktör Sami Uğurlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Teşekkürler Sami Uğurlu Teknik Direktörümüz Sayın Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Uğurlu'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti. Sayın Uğurlu ve ekibine kulübümüze… pic.twitter.com/P0w8k6B5D7