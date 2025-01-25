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Haberler Alanyaspor Corendon Alanyaspor 5-4 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU ÖZET

Corendon Alanyaspor 5-4 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip bol gollü geçen maçta rakibini 5-4lük skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 18:21
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Corendon Alanyaspor 5-4 RAMS Başakşehir | MAÇ SONUCU ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor sahasında Başakşehir'i konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 5-4'lük skorla Alanyaspor kazandı.

Alanyaspor'un gollerini Cordova, Yusuf, Richard, Augusto ve Hadergjonaj kaydetti. Başakşehir'in golleri ise Deniz, Piatek ve Crespo ve Piatek'den geldi.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 25 yaptı. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Alanyaspor öne geçti. Topu baskıyla kazanan Richard ceza sahası önünde bulunan Cordova'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Piatek'in arka direğe çıkarttığı pasta topla buluşan Deniz Türüç'in vuruşunda top ağrlara gitti: 1-1

23. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi bir vuruş yapan Yusuf Özdemir topu filelerle buluşturdu: 2-1

25. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Başakşehir eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Keny'in ceza sahası içerisinde verdiği topta, Hadergjonaj'dan seken topu alan Piatek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

57. dakikada Başakşehir öne geçti. Merkezden gelişen atakta Davidson'un şutunda savunmadan dönen topa ceza sahası dışarısında gelişine vuran Crespo'nun şutunda top filelerle buluştu: 2-3

73. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kemen'in pasında, sol çaprazda topla buluşan Piatek'in sert şutunda falso alan top direkten oyuna alanına geri döndü.

80. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın ceza sahasına içerisine yerden gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Richard'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3

82. dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Augusto'nun şutunda top ağlara gitti: 4-3

90+ 1. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Başakşehir'de kaleci Muhammed Şengezer'in Efecan Karaca'yı düşürmesi sonucu kazanılan penaltı atışında topun başına gelen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-3

90+7. dakikada Başakşehir farkı bire indirdi. Ceza sahası içerisinde Lima'nın Piatek'i düşürmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Piatek'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-4

Karşılaşma Alanyaspor'un 5-4 galibiyetiyle sona erdi.

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