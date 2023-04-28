Alanyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.
Ömer Erdoğan Alanyaspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkıyor. Ümraniyespor'da ise görevine yeni başlayan Mustafa Er zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Alanyaspor - Ümraniyespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ALANYASPOR - ÜMRANYESPOR İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Sekidika, Mrsic, Kayode, Umut
ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alanyaspor - Ümraniyespor maçı 28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.