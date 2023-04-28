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Alanyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Haftanın açılış mücadelesinde Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 20:27
Alanyaspor - Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasının açılış mücadelesinde Alanyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.

Ömer Erdoğan Alanyaspor'un başında ilk karşılaşmasına çıkıyor. Ümraniyespor'da ise görevine yeni başlayan Mustafa Er zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Alanyaspor - Ümraniyespor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ALANYASPOR - ÜMRANYESPOR İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Runarsson, Rassoul, Furkan, Balkovec, Candeias, Fer, Lusamba, Yusuf, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Sackey, Serkan, Sekidika, Mrsic, Kayode, Umut

ALANYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Ümraniyespor maçı 28 Nisan Cuma günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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