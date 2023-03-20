Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maça ilişkin, "21. dakikada maçın kaderiyle resmen oynandı. İkinci penaltı, penaltı değil. Ben böyle bir penaltı görmedim. O da uyduruldu zaten." dedi.

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadeledeki hakem kararlarını değerlendirdi.

Hakem kararlarına tepki gösteren Çavuşoğlu, "21. dakikada maçın kaderiyle resmen oynandı. İkinci penaltı, penaltı değil. Ben böyle bir penaltı görmedim. O da uyduruldu zaten. 21. dakikadaki yüzde yüz kırmızı karttı. Tweet atılıyor, hakem elini arka cebine götürüyor, kulağını elliyor sonra çıkarıyor sarı kart çıkarıyor. Biz sahada gördüğümüzü söylüyoruz. Benim gördüğümü tüm Türkiye gördü. VAR'ın başındaki arkadaşların da çağırması lazım. 5 yaşındaki çocuğa da sorsan, buna kırmızı kart der. Net bir şekilde belli. Baskı, yaygara, kaos, yani Türk futbolu abluka altında. Şekilde Anadolu kulüplerinin yaşama şansı yok." diye konuştu.

"Elini kırmızı kart için arka cebine attıktan sonra neden vazgeçtin?"

Osayi-Samuel'in pozisyonunda hakemin neden VAR'a gitmediğini merak ettiklerini belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elini kırmızı kart için arka cebine attıktan sonra neden vazgeçtin? Gerçekten artık Türk futbolu falan bu şartlar altında yönetmek istemiyoruz. Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Bunun sonucu da bizim gibi kulüplere endeksli oluyor. Maalesef bu şartlar altında da gerçekten Türk futbolunda yöneticilik yapmak da zor. Türk futbolu içerisinde bulunma konusunda da insanlar isteksiz hale geliyor. Akşam ki maçta da bunları yaşadık."

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın açıklamaları

Çavuşoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekteri Burak Çağlan Kızılhan'ın maç sonundaki açıklamalarına da değinerek, "Bu, bir algı ve baskıdır. Akşamki hakemin kimin lehine maç yönettiğini herkes gördü. Başkalarının koltukları sallandığında bir şeyler yapacaklar, tabii ki bir yerlere saldıracaklar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, öte yandan, yayın gelirlerinin çok düşük olduğunu, yabancı futbolcuların olduğu yerde oyuncuların maaşının dövizle ödendiğini dile getirdi.

"Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda olmayan başkanlar var"

Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının da çok fazla olduğunu savunan Çavuşoğlu, Türkiye'de futbolu 4 büyük kulübün yönettiğini öne sürerek, "Onlar ne derse o oluyor. Hep kaos yaratma içerisine giriyorlar. O maç kaybettiğinde başka bir şey söylüyor. Diğeri maç kaybettiğinde başka bir şey söylüyor. Sürekli Türk futbolu da, Türk hakemleri de baskı altında." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler Birliğinde beraberlik olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ben Kulüpler Birliği toplantılarına gitmiyorum. Bundan önceki başkan döneminde de gitmiyordum, şimdiki başkan döneminde de gitmiyorum. Gitmememin de sebepleri var. Onlar da kendileri çok iyi bilirler bunu. Kulüpler Birliği Başkanı dediğin insan, kulüp başkanlarının hepsini toplar. Son iki dönemin başkanı kulüp başkanlarını bir araya toparlayamadı. Maalesef böyle durum. Şu anda Kulüpler Birliği WhatsApp grubunda olmayan başkanlar var." şeklinde konuştu.