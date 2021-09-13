Son dakika spor haberi: Hasan Çavuşoğlu açıkladı! İşte Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun sözleşme detayları

Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı, yerine ise Bülent Korkmaz geldi. Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör değişimi, Berkan Kutlu ve Emre Akbaba'nın transfer detaylarını anlattı.

"2 MAÇLA HOCA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORSAK MUTLAKA BİR SEBEBİ VARDIR"



Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Futbol içerisinde ayrılıkla var. 2 maçla hoca değişikliğine gidiyorsak mutlaka bir sebebi vardır. Biz kolay kolay hoca değikşiliği yapan kulüp değiliz fakat bir değişim oldu. Çağdaş Hocamıza teşekkür ediyorum, ilerleyen yıllarda yollarımız kesişebilir. Çağdaş Hocama kariyerinde başarılar diliyorum. Bülent Hoca(Korkmaz) ile anlaştık. İki taraf için de hayırlısı olsun. Her hocanın kendisine göre sistemi olabilir. 43 yıldır futbolun içerisindeyim. Ben futbol oynarken, çalıştığımız bazı hocalar doğmamıştı." dedi.



"EMRE AKBABA'NIN SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON YOK"



Emre Akbaba'nın transferi süreci hakkında ise Başkan Çavuşoğlu, "Emre'nin sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Emre sakatlıklar yaşamasaydı; hem milli takımın hem de Galatasaray'ın vazgeçilmezi olacaktı. Emre bu sezon oynamak ve form tutmak istiyor. Emre inşallah burada eskisi gibi çıkış yakalar ve kulübüne iyi bir şekilde döner. Umarım, Emre Akbaba'nın Ozan Tufan'ın dönüşü gibi bir dönüş olur. Emre Akbaba transferinden dolayı Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BABACAR'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA



Babacar'ın sağlık durumuyla ilgisi ise Çavuşoğlu, "Babacar'ın sağlık sorunu çözüldü. Babacar'ın şu anda durumu gayet iyi." açıklamasında bulundu.

İŞTE BERKAN KUTLU'NUN BONSERVİS BEDELİ



Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında ise Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon Euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise %20'lik payımız var." diye konuştu.