Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberi: Alanyaspor yeni sezon için çalışmalarını sürdürdü

Son dakika spor haberi: Alanyaspor yeni sezon için çalışmalarını sürdürdü

Son dakika spor haberi: Süper Lig 2021-2022 sezonu ilk haftasında, 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir deplasmanında oynayacak olan Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürdü. Klüp tarafından yapılan açıklamaya göre turuncu yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idmanlarını gerçekleştirdi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 10:24
Son dakika spor haberi: Alanyaspor yeni sezon için çalışmalarını sürdürdü
Burdur kampı sırasında kalp spazmı geçiren Babacar, tedavi sürecinin ardından yeniden idmana çıktı

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk haftasında, 15 Ağustos Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Öte yandan, Burdur kampı sırasında kalp spazmı geçiren Khouma Babacar, tedavi ve tetkik süreçlerinin ardından yeniden takımla idmana çıktı.

Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.


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