Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da 8 ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da 8 ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden AlanyasporCeyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 13:41
Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da 8 ayrılık! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 8 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte Alanyaspor'dan yapılan açıklama:

Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar'a katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

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