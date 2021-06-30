Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da 8 ayrılık! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, 8 futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İşte Alanyaspor'dan yapılan açıklama:
Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar'a katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.
Teşekkürler— Aytemiz Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) June 30, 2021
Kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Steven Caulker, Adam Bareiro, François Moubandje, Damian Kadzior, Alpay Çelebi ve Hasan Hüseyin Acar'a katkıları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/bwgUjNxauC