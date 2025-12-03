Manisa FK, Vanspor FK hazırlıklarını sürdürdü!

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Manisa FK, 7 Aralık Pazar saat 16.00'da sahasında Vanspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, 4 Aralık'ta yapacağı antrenmanla Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. Ligde düşme potasında bulunan Manisa FK kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.