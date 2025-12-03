CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Manisa FK, Vanspor FK hazırlıklarını sürdürdü!

Manisa FK, ligdeki çıkış arayışını sürdürdüğü 16. hafta mücadelesi öncesinde Vanspor FK maçına yoğun tempoyla hazırlanırken, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki takım sahasında oynayacağı kritik karşılaşmadan galibiyet hedefliyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:19 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:23
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında karşılaşacağı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde Manisa FK, 7 Aralık Pazar saat 16.00'da sahasında Vanspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, 4 Aralık'ta yapacağı antrenmanla Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. Ligde düşme potasında bulunan Manisa FK kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
