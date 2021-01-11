Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Süper Lig'de 18. haftanın kapanış gününde Aytemiz Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bugüne kadar oynan 8 maçta Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa ise 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Akdeniz temsilcisi, bu sezon evindeki hiçbir maçı kaybetmedi.

Fenerbahçe maçında sarı kart gören Georgios Tzavellas ve Davidson bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Ceyhun Gülselam geçen haftadan beri idmanlara çıkarken, bir ameliyat geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci Ufuk Ceylan da takımla çalışmalara başlayarak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest, akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.