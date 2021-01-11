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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

'in 18. haftasında heyecan sürüyor. Kapanış gününde Aytemiz sahasında 'yı konuk ediyor. Bu mücadele öncesi ev sahibi takımın 30, konuk ekibin ise 19 puanı bulunuyor. Peki, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:57
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları...

'de 18. haftanın kapanış gününde Aytemiz , evinde 'yı ağırlıyor. Bugüne kadar oynan 8 maçta Alanyaspor 5 kez rakibini mağlup ederken, Kasımpaşa ise 3 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Akdeniz temsilcisi, bu sezon evindeki hiçbir maçı kaybetmedi.

maçında sarı kart gören ve bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan geçen haftadan beri idmanlara çıkarken, bir ameliyat geçiren ve uzun süre takımdan ayrı kalan kaleci da takımla çalışmalara başlayarak Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa'da ise sakatlıkları bulunan ve , akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sarı kart sınırında bulunan ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki müsabakasında cezalı duruma düşecek.

ALANYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor'un sahasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.

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