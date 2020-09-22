Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan Rosenborg yorumu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç ekibi Rosenborg'un fizik gücü yüksek oyunculardan oluştuğunu belirterek, "En büyük artıları 20'ye yakın maç oynamaları. Bizden daha hazır durumdalar ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum." dedi.

Atan, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla oynayacakları maçın kulüp ve şehir için çok önemli olduğunu söyledi.

İyi ve gelenekleri olan bir takıma karşı oynayacaklarını dile getiren Atan, "Kolay bir maç değil. Avrupa'da oynamaya alışkın, ülkesinde genelde zirveye oynayan takımlardan biriyle karşılaşacağız. Fizik güçleri iyi. En büyük artıları 20'ye yakın maç oynamaları. Bizden daha hazır durumdalar ama taktik mental olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Sahada kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Topa sahip olup çok pozisyona girmeye çalışacağız. Rakibi oynatmamaya, kaybettiğimiz yerde baskı yapamaya çalışacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde ciddi, ortada, kafa kafaya, çekişmeli ve zevkli bir maç olacağını düşünüyoruz. Umarım tur atlayan taraf biz oluruz." diye konuştu.

"MAÇA HAZIRIZ"

Çağdaş Atan, karşılaşmaya tam kadro hazırlandıklarını ve sakat oyuncularının bulunmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bütün oyuncularımız hazır. Dinleme süremiz yeterli. Ligdeki maçtan 5 gün sonra bu maça çıkacağız. Burada problem gözüken Rize maçı. 60-62 saat sonra 2. bir maç oynayacağız. Bu maçı geçirdikten sonra o maçı düşüneceğiz. Şu anda takım olarak maça hazırız."

"KADROMUZ GENEL OLARAK YENİLENDİ"

Transfer konusuna da değinen Atan, takıma takviye konusunda bir düşüncelerinin olmadığını belirtti. Takımdan genel olarak memnun olduğunu vurgulayan Atan, "Sayısal olarak eksik olduğumuz yerler var. Onu da kendi içimizde tolere edebileceğimizi düşünüyoruz. Eğer olursa bir bölge için bir transfer olabilir." dedi.

Alanyaspor'un lige hazır bir kadro ile girdiğini düşünenlerin olduğunu anlatan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden 16'ya yakın oyuncu gitti. Büyük bir değişim yaşıyoruz aslında. Belki 11'de 3-4 yeni oyuncu gözüküyor olabilir ama bu sayı değişebilir. Kadromuz genel olarak yenilendi ve adaptasyon sürecini de iyi atlattık. Bunun sebebi de oyuncularımın karakteri. Gerçekten iyi ve çalışmayı seven, arkadaşlık seviyesi üst düzeyde oyuncu grubu var. Umarım bu birlikteliğimiz lig sonuna kadar devam eder."